1 / 6 Foto: Christina Kuhaupt



Diese Szene hat es unserer Fotografin angetan. Ihre Idee bei der Umsetzung des Bildes war, Hund Max in den Vordergrund zu rücken, da er den Bremer Schriftsteller David Safier zu seinem neuen Roman „Die Ballade von Max und Amelie“ inspiriert hat. Um die typische Rollenverteilung zwischen Hund und Herrchen umzukehren, bekam Max den Platz auf dem Sessel und Safier setzte sich auf den Boden daneben. Zumindest dem Hund scheint es gefallen zu haben. Das Foto entstand im November.

1 / 6 Foto: Karsten Klama



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gast im Rathaus: Bürgermeister Carsten Sieling führt seinen SPD-Parteigenossen zusammen mit dem Diplomatischen Korps und dem Apostolischen Nuntius Nikola Eterovic durch die Obere Rathaushalle. Der Fotograf ist schon verzweifelt, weil Einträge in das Goldene Buch im Bild festgehalten meist langweilig sind. Da entdeckt der Kollege diesen Spiegel an der Wand, in dem sich die Stimmung im Rathaus ganz gut widerspiegelt. Das Foto entstand im Juni.

1 / 6 Foto: Frank Thomas Koch



Der Sommer 2018 hat besonders unseren Fotografen Frank Thomas Koch fasziniert. Dieses Bild steht für ihn symbolisch für das fortdauernde gute Wetter des Jahres und den immerwährenden Wunsch, einfach nur ins Wasser zu springen. Er kann sich nicht erinnern, jemals an so vielen schönen Tagen Fotos gemacht zu haben – jedenfalls nicht in Bremen. Das Bild entstand im Mai.

1 / 6 Foto: Christina Kuhaupt



Gerd Winter ist Professor für internationales Umweltrecht an der Uni Bremen. Er hat zusammen mit anderen Juristen und Klimawissenschaftlern eine Sammelklage gegen die EU wegen zu wenig ambitionierter Klimaziele in die Wege geleitet. Zehn Familien aus der ganzen Welt haben sich angeschlossen. Die Dramatik des Themas, aber auch die Entschlossenheit und der Mut Winters, gegen die Klimapolitik einer übermächtig erscheinenden EU vorzugehen, finden nach Meinung unserer Fotografin in der Lichtstimmung, Winters Haltung und den Bildelementen ihren passenden Ausdruck. Das Bild entstand im Oktober.