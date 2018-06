1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Die Kneipe "Gray's Bar", benannt nach dem Besitzer Marvin Gray, ist eine gemütliche Kneipe im Bremer Schnoor. In dem alten Concordenhaus gibt es Sitzgelegenheiten auf Lederbänken und direkt am Tresen. Im hinteren Teil befinden sich zwei Dartscheiben, an denen gespielt werden kann. Neben diversen Biersorten gibt es in der Bar auch Wein sowie Cocktails, Kaffee und Kuchen und kleine Snacks für den Hunger zwischendurch. Von 17 bis 23 Uhr kann dort von Dienstag bis Sonntag eingekehrt werden. Bei gutem Wetter lädt auch der Außenbereich zum Verweilen ein.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Das "Malenchen" am Sielwall 73 im Bremer Viertel ist eine gemütliche Kneipe mit Außenbereich. An Werder-Spieltagen werden dort die Spiele auf einer großen Leinwand sowie auf Fernsehern gezeigt. Raucher haben einen eigenen Bereich. Es gibt diverse Biersorten vom Fass und aus der Flasche, sowie Longdrinks, Weine und Softgetränke. Wer mag, kann sich Erdnüsse oder Weingummis dazu bestellen. Geöffnet hat das Malenchen montags bis donnerstags von 19 bis 2 Uhr sowie am Freitag und Sonnabend von 19 bis 4 Uhr. Sonntags ist Ruhetag, außer an Werder Spieltagen.

1 / 30 Foto: Jana Euteneier



Das "Litfass" am Ostertorsteinweg 22, mitten im Bremer Viertel, bietet seinen Besuchern nicht nur Kaffee und Bier, sondern auch ein vielfältiges Programm. Konzerte und Theateraufführungen, aber auch Veranstaltungen zu Literatur und Kunst werden angebogten. Auch DJ's sorgen im Litfass für Stimmung. Im Sommer bietet das Litfass auch viele Plätze im Freien an. Die Kellner sind immer freundlich und fix unterwegs. Geöffnet hat das Litfass montags bis donnerstags von 10 bis 2 Uhr, freitags von 10 bis 4 Uhr, sonnabends von 11 bis 4 Uhr und sonntags von 12 bis 2 Uhr.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Die Kultkneipe "Eisen" am Sielwall 9 im Viertel in Bremen ist bekannt für seine entspannte Atmosphäre sowie seinen Hausschnaps "Krabbel die Wand hoch". Doch Vorsicht! Der Schnaps soll seinem Namen gerecht werden. Das "Eisen" zeigt Werderspiele. Geöffnet hat die Kneipe montags bis donnerstags von 17 bis 5 Uhr und am Wochenede von 17 bis 7 Uhr.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Der Irish Pub "Hegarty's" am Ostertorsteinweg 80 im Bremer Viertel ist ein gemütlicher Pub mit Hinterhof, in dem im Sommer unter großen Sonnenschirmen Platz genommen werden kann. Angeboten werden irisches Bier sowie eine große Auswahl an Whiskey und diversen anderen alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken. Dazu kann man sich kleine Gerichte schmecken lassen und Sportereignisse verfolgen. Auch gibt es regelmäßig Live-Konzerte und Quiz-Nächte. Geöffnet ist das Hegartys montags bis donnerstags von 17 bis 1 Uhr, freitags von 17 bis 3 Uhr, sonnabends von 14 bis 3 Uhr und sonntags von 15 bis 1 Uhr.

1 / 30 Foto: Christina Kuhaupt



Das "Bermuda" im Fehrfeld 34 im Bremer Viertel serviert leckere Cocktails und Bier vom Fass. Es gibt Kicker-Tische, und im Sommer können die Gäste auch draußen auf einem großen Vorplatz sitzen. Geöffnet ist das "Bermuda" montags bis sonntags von 20 bis 24 Uhr.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Die Kneipe "Haifischbecken" ist durch ihre auffällige Fassade und dem Haikopf über der Tür ein echter Hingucker im Bremer Viertel. Von den Gästen wird der Laden auch liebevoll "Haifi" genannt. Das Team des Haifischbecken an der Straße Vor dem Steintor 156 ist immer gut gelaunt und sehr freundlich. Viele Gäste loben den "Mexikaner", ein Schnaps aus Vodka, Tomatensaft, Tabasco, Salz und Pfeffer, den es dort zu trinken gibt. Drinnen darf geraucht werden, auch gibt es WLAN. Montags bis freitags ist das "Haifischbecken" von 15 bis 2 Uhr geöffnet, sonnabends und sonntags von 17 bis 2 Uhr.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Die Kneipe "Horner Eck" an der Friesenstraße 95 im Herzen des Viertels bietet neben Getränken auch eine kleine Karte mit einfachen Mahlzeiten an. Geöffnet ist das "Horner Eck" montags bis freitags von 18 bis 2 Uhr.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Die "Schänke" Vor dem Steintor 52, somit direkt im Viertel, sticht nicht nur durch die auffällige Gestaltung der Fassade hervor. Meist wird dort laute Punkmusik gespielt. Das Publikum ist bunt gemischt, das Personal locker und lustig drauf. In der "Schänke" kann man kickern, und im Sommer können die Gäste auch draußen sitzen. Die Kneipe ist dienstags bis donnerstags von 16 bis 1 Uhr geöffnet. Von Freitag bis Sonntag hat die Schänke ab 16 Uhr durchgehend geöffnet. Sie schließt Sonntag um 22 Uhr.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Die Kneipe "Rum Bumpers", die von den meisten Bremern nur "Rum's" genannt wird, ist in der Humboldtstraße 34 im Viertel zu finden. Das Lokal bietet im Sommer einen Biergarten an. Im "Rum's" finden regelmäßig Konzerte und andere Veranstaltungen statt. Die Tresenkräfte sind immer gut gelaunt, die Getränke gibt es zu fairen Preisen. Die tägliche Happy Hour, in der es ausgewählte Cocktails für 3 Euro gibt, ist von 21 bis 22 Uhr. Geöffnet hat das "Rum's" montags bis sonntags von 19 bis 5 Uhr.

1 / 30 Foto: Jonas Völpel



Das "Papp" an der Friedrich-Ebert-Straße 1 in der Bremer Neustadt ist nicht nur wegen seiner zentralen Lage so beliebt. Sondern auch wegen der entspannten Atmosphäre und der großen Getränke-Auswahl. Regelmäßig finden im "Papp" Konzerte statt. Geöffnet hat das "Papp" dienstags bis sonnabends von 14 bis 22 Uhr. An Tagen, an denen Veranstaltungen stattfinden, ist es auch länger geöffnet.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Das "Tequila" macht seinem Namen alle Ehre. Dort stehen sechs Tequila-Sorten auf der Karte. Aber natürlich auch jede Menge anderer Drinks. An drei Tagen gibt es von 21 bis 23 Uhr eine Happy Hour. Das "Tequila" zeigt alle Fußballspiele, und bei einem Tor von Werder gibt es einen grünen Schnaps aufs Haus! Geöffnet hat die Kneipe an der Rückerstraße 33 in der Bremer Neustadt montags bis donnerstags von 11 bis 2 Uhr, freitags von 11 bis 5 Uhr, sonnabends von 10 bis 5 Uhr und sonntags von 10 bis 2 Uhr.

1 / 30 Foto: Frauke Eder



Die Kneipe "1980" an der Gottfried-Menken-Straße 18 in der Bremer Neustadt hat viel zu bieten. Neben einem Außenbereich, in dem man im Sommer Platz nehmen kann, bietet das "1980" Billard, Kicker und Dart an. In der Kneipe finden regelmäßig Veranstaltungen statt, zum Beispiel "Schlager meets Rock". Geöffnet ist das Lokal montags, dienstags und donnerstags von 15 bis maximal 2 Uhr sowie freitags und sonnabends ab 15 Uhr - an diesen beiden Tagen ist "open End".

1 / 30 Foto: Simone Salkanovic



Die Kneipe "Nummer 72" an der Große Johanisstraße. 72 in der Bremer Neustadt ist bei den Lesern aufgrund der netten Wirtin, dem gemischten Publikum und den fairen Getränkepreisen so beliebt. Das abwechslungsreiche Programm reicht von Live-Musik über Karaoke bis hin zu Bingo und sorgt immer für gute Stimmung. Geöffnet hat die Kneipe montags bis donnerstags von 16 bis 2 Uhr, freitags von 14 bis 2 Uhr, sonnabends von 18 bis 2 Uhr und sonntags von 16 bis 2 Uhr.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Die "Sonderbar" an der Yorkstraße 126 in der Neustadt ist montags bis freitags von 13 bis 2 Uhr sowie sonnabends von 12 bis 2 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Im Sommer kann vor der Kneipe Platz genommen werden. Die lockere Stimmung und die fair gehaltenen Getränkepreise machen die Kneipe bei den Lesern so beliebt.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Der Irish Pub "Little Mary's" am Stavendamm 17 im Bremer Schnoor ist ein kleines Lokal mit einem Außenbereich im schönsten Ambiente des Viertels. Angeboten werden die für Irish Pubs typischen Getränke sowie ein Mittagstisch. Das überwiegend irische Personal spricht nur englisch. Am St. Patricks Day, dem irischen Nationalfeiertag, findet im "Little Mary's" eine große Party statt. Die Gäste können die Bundesliga-Spiele verfolgen, und auch die Spiele der Fußballweltmeisterschaft werden dort gezeigt. Das "Little Mary's" hat montags von 15 bis 17 Uhr, dienstags bis freitags von 15 bis 1 Uhr, sonnabends von 12 bis 2 Uhr und sonntags von 12 bis 1 Uhr geöffnet.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Die Kneipe "Spitzen Gebel" in dem historischen Gebäude Hinter dem Schütting 1 nahe der Böttcherstraße ist nicht nur von außen ein Hingucker. Serviert werden Bier vom Fass sowie diverse andere Getränke. Schon ein bisschen Kult ist dabei der "Sluk ut de Lamp". Die Stimmung ist locker und lustig, jeder ist herzlich willkommen. Geöffnet ist die Kneipe in der Bremer Innenstadt montags bis freitags von 12 bis 23.30 Uhr und am Sonnabend von 11 bis 23.30 Uhr.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Die Blues-Kneipe "Meisenfrei" an der Hankenstraße 8 in Bremen lädt regelmäßig zu Live-Konzerten ein. Im Sommer kann auf Bänken vor dem Lokal Platz genommen werden. Die Wirte sind stets gut gelaunt. Das "Meisenfrei" ist montags bis sonntags von 19 bis 1 Uhr geöffnet.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Die Kneipe "Katharinen Theke" an der Katharinenstraße 12 im Herzen der Bremer Innenstadt ist nicht nur wegen seiner guten Erreichbarkeit so beliebt. Die Wirte sind immer gut gelaunt, und die Musik kann jeder selbst an einer Musikbox bestimmen. Die "Katharinen Theke" ist montags bis sonnabends von 15 bis 23 Uhr geöffnet.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Der Eingang zur "Katharinen Theke" ist ein wenig versteckt, aber vom Schüsselkorb gut zu sehen.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Die "Schlachthofkneipe" an der Findorffstraße 51 liegt im gleichnamigen Stadtteil hat montags bis sonntags ab 17 Uhr geöffnet. Neben einer großen Auswahl an Getränken, wie Bier, Wein und Spirituosen, stehen dort auch einige Gerichte auf der Karte. Sonntags wird ein Frühstück angeboten. Im Sommer veranstaltet die Schlachthofkneipe ein Open-Air Kino, im Winter einen Weihnachtsmarkt. Bei Veranstaltungen im Schlachthof hat die Küche der Kneipe bis 23 Uhr geöffnet.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Direkt am Bremer Hauptbahnhof befindet sich der Irish Pub "Paddy's Pit". Montags bis donnerstags kann dort von 17 bis 1 Uhr getrunken und gefeiert werden. Freitags und saonnabends sogar bis 3 Uhr. Über eine Treppe gelangt man in den im Souterrain liegenden Pub. Die Stimmung ist stets locker und ausgelassen. Bundesliga-Spiele werden dort auf einer Leinwand sowie mehreren Fernsehern gezeigt.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Die Kneipe "Danny's Rockbar" am Herdentorsteinweg 4 macht ihrem Namen alle Ehre. Dort wird hauptsächlich Rock, Metal und alternative Musik gespielt. Die Kneipe wird vom Inhaber geführt, der bei den Gästen sehr beliebt ist. Die Atmosphäre wird als "heimisch" beschrieben, und die Stimmung ist immer ausgelassen. Die Kneipe hat dienstags bis donnerstags von 20 bis 2 Uhr sowie freitags und sonnabends von 20 bis 5 Uhr geöffnet.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Die Kneipe "Druide" an der Theodorstraße 8 in Walle hat montags bis sonnabends von 17 bis 1 Uhr geöffnet. Ein netter Außenbereich vor der Tür lädt im Sommer zum Verweilen ein. Die nette Bedienung wird besonders gelobt. Positiv erwähnen unsere Facebook-User zudem die lockere Atmosphäre, in der jeder Gast sofort freundlich aufgenommen wird. Wer möchte, kann in der Kneipe Dart spielen.

1 / 30 Foto: Jenny Häusler



Die "Hohwisch-Stube" an der Fährstraße 27 in Bremen-Hastedt ist eine Traditionskneipe mit Außenbereich. Das Lokal liegt in unmittelbarer Nähe zum Weser Stadion, Werder-Spiele werden gezeigt. Gute Stimmung und freundliches Personal zeichnen die Kneipe in Hastedt nach Meinung unserer Facebook-User aus. Die "Howisch-Stube" ist montags bis freitags ab 14 Uhr, sonnabends und sonntags ab 10 Uhr geöffnet.

1 / 30 Foto: Roland Scheitz



Das "Hafencasino" am Waller Stieg 6 in Bremen-Walle ist eine kleine, gemütliche Kneipe, in der regelmäßig Stammtische stattfinden. Bei ihren Gästen wird sie besonders für das dort angebotene Knipp geschätzt, welches angeblich das Beste in Bremen sein soll. Besitzerin Rita ist ebenfalls sehr beliebt, da sie immer einen "netten Schnack" für die Gäste hat. Geöffnet ist das "Hafencasino" montags bis freitags von 8 bis 24 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 12 bis 24 Uhr.

1 / 30 Foto: Bentje Schoop



Die Kneipe "Schlupfwinkel" an der Rablinghauser Landstraße 39 in Bremen ist ein gemütliches Lokal mit netter Bedienung. Geöffnet ist es dienstags bis sonnabends ab 17 Uhr. Im Sommer kann draußen Platz genommen werden. Während der Fußball-Weltmeisterschaft können im "Schlupfwinkel" alle Deutschland-Spiele auf einer Großbild-Leinwand verfolgt werden. Auch finden in der Kneipe ab und an Live-Konzerte statt.

1 / 30 Foto: Christian Kosak



Seit September 2017 ist die Kultkneipe "Pinökel" in Bremen-Vegesack an der Albrecht-Poppe-Straße 2 unter neuer Leitung. Nach einer Renovierung öffnete die Kneipe seinerzeit zudem neu. Seitdem gibt es dort täglich ab 17 Uhr frisch gezapftes Bier und andere Getränke. Auch finden dort regelmäßig Konzerte statt.