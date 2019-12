Mit A Christmas Prince: The Royal Baby steht pünktlich zur Adventszeit ein Weihnachtsfilm beim Streamingdienst Netflix bereit. In der royalen Romantik-Komödie läuft allerhand schief, während das Königspaar versucht einen alten Vertrag zu erneuern. Amazon startet ebenfalls mit einer Komödie in den Adventsmonat: In der Fortsetzung von Monsieur Claude, wird der fremdenfeindliche Familienvater abermals mit der Weltoffenheit seiner vier Töchter konfrontiert.

Auch an der Serienfront gibt es einige Highlights. Auf Amazon startet die sechste und finale Staffel von Vikings zudem gibt es die dritte Staffel von Marvelous Mrs. Maisel – zunächst jedoch nur auf Englisch. Netflix wartet mit dem Debüt der Mittelalter-Serie The Witcher, sowie der zweiten Staffel von Lost in Space auf. Wir haben die Highlights der beiden Streaming-Plattformen für den Dezember aufgezählt.