Platz 18: Made My Day

2011 gründete Alexander Bitschnau in Österreich das Unternehmen "Made My Day", welches sich am besten als Social Publisher beschreiben lässt. In sozialen Netzwerken postet die Seite, die bei Facebook 4,5 Millionen Follower hat, eine Mischung aus positiven Botschaften und Witzen. Daraus ist ein ebenso erfolgreicher Youtube-Kanal entstanden, der in seine Videos mal mehr und mal weniger interessante Fakten und Statistiken einbaut. In der Selbstbeschreibung nennt "Made My Day" das Ganze "Fakten, unnützes Wissen & vieles mehr". Abonnenten: 2,54 Millionen