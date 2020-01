Foto: Tanja Diekmann





Dieser 1973er VW-Käfer in Sparausstattung bleibt Tanja Diekmann ewig in Erinnerung. Mit 18 Jahren war er ihr Traumauto und gab ihr ein Gefühl von Freiheit. Manchmal träumt sie sogar noch von dem Wagen, wie er in der Garage ihrer Eltern steht.