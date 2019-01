Foto: Christina Kuhaupt





Platz 16: Lear Corporation

Das US-amerikanische Unternehmen Lear Corporation stellt in Bremen Autositze her, die im Mercedes-Werk eingebaut werden. Die Firma zählt mit ihren 257 Standorten in 38 Ländern zu den weltweit größten Automobilzulieferern. In Bremen beschäftigt sie 1200 Menschen, die meisten als Stammpersonal in der Produktion und in der Logistik (Stand: Anfang 2018).