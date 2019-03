Woran sterben die Menschen im Land Bremen? Wir zeigen hier die häufigsten Todesursachen im Jahr 2016. Neuere Daten liegen dem Statistischen Landesamt noch nicht vor - allerdings ändert sich innerhalb kurzer Zeit auch wenig an den grundsätzlichen Tendenzen. Es sind seit Jahren dieselben Krankheiten, die für die meisten Todesfälle verantwortlich sind.

Doch wie viele Menschen starben in Bremen und Bremerhaven genau an Krebs, wie viele durch Verkehrsunfälle, Grippe oder Alkohol- und Drogenkonsum? Das und mehr erklären wir in dieser Fotogalerie.