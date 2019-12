Foto: CBS





Star Trek: Picard – ab 24. Januar bei Amazon Prime

Netflix hat seit 2017 mit "Star Trek: Discovery" seine eigene Serie aus dem Trekkie-Universum. Amazon zieht jetzt mit "Picard" nach. Mit Patrick Stewart sicherte sich das Unternehmen nun die Dienste eines echten Star-Trek-Originals. Zwischen 1987 und 2002 tauchte er sowohl in Serien als auch in Filmen der Reihe auf. Für die Amazon-Adaption kehrt er in die Rolle des Kommandanten Jean-Luc Picard zurück, die er bereits in "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" verkörperte.