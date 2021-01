Foto: Amazon





James May: Oh Cook: Ab dem 15. Januar bei Amazon Prime

James May ist mittlerweile so etwas wie die Allzweckwaffe von Amazon. Nach "The Grand Tour" und "James May: Our Man in Japan" läuft nun schon die dritte Serie des Moderators bei Amazon. Und diesmal wird der 57-Jährige von einer ganz neuen Seite gezeigt: In einer Kochserie mit jemandem, der nach eigenen Angaben nicht kochen kann. In sieben Folgen geht es immer um eigene Aspekte zum Thema Kochen, unter anderem Kneipenklassiker, indische Küche oder Kuchen.