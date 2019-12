Foto: Christina Kuhaupt





Christian Böhmer (SG Aumund-Vegesack)



Dieser Mann hat sich gewissermaßen hochgearbeitet. Christian Böhmer ist Bremen-Norder, er hat in Lesum begonnen, dann in Burg und Grohn gespielt. In jungen Jahren, erzählt Böhmer, sei es immer ein Traum gewesen, mal für Vegesack in der Bremen-Liga aufzulaufen. Oder beim großen Hallenturnier rund um Weihnachten mal nicht nur als Zuschauer auf der Tribüne, sondern als Aktiver auf dem Platz dabei zu sein. Mit nunmehr 30 Jahren hat sich der beruflich in der Projektlogistik tätige Böhmer all diese Träume erfüllt. Im vierten Jahr spielt er nun schon für die SG Aumund-Vegesack, dreimal lief er für seinen Klub bereits bei besagtem Hallenkick auf, für ihn "ein Mega-Erlebnis". Und inzwischen ist Christian Böhmer auch Kapitän der Mannschaft. Kapitän und Stütze. Böhmer ist ein vielseitig einsetzbarer Defensivmann, am liebsten spielt er in der Innenverteidigung oder vor der Abwehr. Böhmer ist ein Verteidiger, auf den man sich verlassen kann. Einer, der in puncto Einsatzbereitschaft immer alles gibt. Und er ist ein Spieler, der vorweg geht, nicht nur als Kapitän. Fußballerisch habe er unter Trainer Björn Krämer noch mal einen Schritt nach vorne gemacht und eine gute Entwicklung genommen. Nominiert worden zu sein, "ist für mich eine Ehre", sagt Böhmer.

Nummer für das Telefonvoting: 01379 6044-46