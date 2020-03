Foto: 2019 Amazon.com Inc., or its affiliates





Blow The Man Down: Ab März bei Amazon Prime

"Blow The Man Down" ist ein Mystery-Filmdrama. Zwei Schwestern kommen nach dem Tod der Mutter in ihren Heimatort. Am Tag des Begräbnisses erfährt die jüngere der Schwestern, dass die Mutter, die ein Fischgeschäft besessen hat, nur Schulden hinterlassen hat. Und dann gibt es einen Todesfall...