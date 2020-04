Das Coronavirus hält Deutschland weiterhin in Atem. Zwar haben Läden wieder geöffnet und auch Individualsport wie Golf und Tennis sind wieder möglich, dennoch findet das Leben vor allem im Privaten statt. Die Streamingdienste laufen noch immer heiß. Netflix, Amazon und Disney+ bieten auch im Mai wieder neue Unterhaltung.

Disney+ startet den neuen Monat mit dem internationalen Star Wars Tag am 4. Mai. Zu sehen gibt es dann nicht nur den letzten Teil der Saga „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“, sonder unter anderem auch die Dokumentation „Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Trilogy“. Außerdem nimmt der Streamingdienst die erste Staffel der Serie „Star Wars Resistance“ ins Programm.

Amazon geht mit der neuen Serie „Upload“ an den Start: Statt zu sterben, können sich Menschen dort in ein virtuelles Leben nach dem Tod hochladen lassen. Netflix wartet mit Klassikern wie „E.T. - der Außeriridische“ und „8 Mile“ auf.