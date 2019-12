Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa





Platz 10: Billie Eilish

Die Top Ten in Bremen läutet die amerikanische Singer-Songwriterin Billie Eilish ein - und ohne spoilern zu wollen: Sie ist die einzige Nicht-Rapperin unter den besten zehn in Bremen. Mit ihrem ersten Album "When we fall asleep, where do we go?" erreichte die erst 17-Jährige in den USA Doppelplatin-Status und auch in Deutschland erfreut sie sich offenbar großer Beliebtheit.