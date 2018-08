Foto: Frank Thomas Koch





Bessere Versorgung in der Geburtshilfe – 725 Unterzeichner

Die Bremer Landeskoordinatorin der bundesweiten Elterninitiative „Mother Hood“, Nathalie Wessels (Foto), setzt sich für eine bessere Versorgung mit Hebammen in Bremen ein. „Es geht darum, die natürliche Geburt in den Krankenhäusern des Landes zu stärken“, sagt Nathalie Wessels. In Bremen komme jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Die WHO empfehle eine Quote von 15 Prozent Kaiserschnitten, so Wessels. Für mehr natürliche Geburten fordert die Petition mehr Hebammen in Kreißsälen. Die Betreuung dürfe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Im Abschlussbericht des Petitionsausschusses heißt es, man könne dieses Anliegen zwar sehr gut nachvollziehen, sehe aber aufgrund der finanziellen Situation des Landes Bremen und der gesetzlichen Vorgaben keinen Handlungsspielraum.