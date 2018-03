Für viele gehört ein Brunch mit der Familie oder Freunden an Ostern zur Tradition. Wer nicht selbst kochen will, findet in Bremen diverse Möglichkeiten, sich an opulenten Buffets zu bedienen. Zu den kostspieligeren Varianten gehören die Angebote im Atlantic Grand Hotel (41 Euro) oder im Dorint Park Hotel (Foto, 69 Euro). Hier landen Ostersonntag unter anderem Heidschnuckenbraten, Steinbutt und Ochsenbrust auf den Tellern. Viele zusätzliche Restaurants bieten an Ostern ein erweitertes Frühstück an, darunter die Wohnküche (24,90 Euro) oder das Lei (23 Euro).



Quelle: Park Hotel Bremen