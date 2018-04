Graffiti können nerven - insbesondere, wenn sie an der eigenen Hauswand gesprüht werden. Viele Malereien sind aber auch schön anzusehen. Schöne Graffiti-Bilder in Bremen gibt es vor allem im Viertel, aber auch in der Innenstadt oder etwa am alten Güterbahnhof.

Viele Eigentümer lassen die Graffiti nicht nur aus künstlerischer Begeisterung an die Fassaden ihrer Häuser sprühen: Die Kunstwerke sollen auch andere Sprayer davon abhalten, weniger schöne Graffiti-Tags an die Hauswand zu sprühen. So haben die Besitzer eine einzigartige Fassade - und auch die Passanten können sich daran erfreuen...

In unserer Bildergalerie haben wir die schönsten Bremer Graffiti zusammengestellt. Eine Meerjungfrau, das Bremer Panorama, ein Einhorn und sogar Tim und Struppi sind dabei...