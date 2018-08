1 / 76 Foto: Gerhard M. Lang



Gerhard Lang zog es ans Mittelmeer. Der Inselstaat Malta ist bekannt für seine historischen Städte, zahlreiche Festungen und die Tempel.

Ingo Fritzsche zog es in seine Heimat: Die Hammerwiesen im Landkreis Osterholz machen bei Sonnenuntergang optisch einiges her.

Ihn zog es nicht zur Sonne hin, sondern von der Sonne weg: Christian Tietjen war es zu Hause einfach zu heiß. So kam es zu einem spontanen Seegelwochenend in Sønderborg, Dänemark. Die Temperaturen dort waren etwas erträglicher.

Anne-Marie Boehmann-Lohmann machte eine Moselfahrt mit Schiff und Rad.

Maja Reinhardt verbrachte ihre freien Tage mit diesem Ausblick auf Kreta.

Andrea Mueller erlebte die Berge und Boote auf Paros in Griechenland.

Anne Gietzen machte der Sahlenburger Strand ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk - diesen traumhaften Sonnenuntergang.

Petra Wolter sah dieses erstaunlich klare Wasser in Kroatien.

Yvonne Espinosa war in Bensersiel an der Nordsee.

Anett Benkendorf und ihre Familie verbrachten ihre Ferien auf Usedom am Strand - der Klassiker.

Ann Cristin besuchte die Burg Schönburg am Rhein.

Ulrike Funk verbrachte ihre Freizeit in den Südtiroler Bergen.

Melanie Marklowski durfte während ihrer freien Tage diesen Ausblick genießen.

Inja Triebe besuchte zusammen mit ihrem Mann einen der Touristen-Magneten des Planeten: Den historischen Trevi-Brunnen in Rom. Massen an Kleingeld werden aus Aberglaube in dieses Wasser geworfen.

Julia Pattenhausen hat einen wunderschönen Ausblick in Kärnten, Österreich. Damit ist natürlich nicht der Bulle gemeint.

Auch in Bremen ist der Urlaub schön. Im Hintergrund sieht man noch die Breminale. Dort waren die Temperaturen mehr als nur sommerlich.

Stefanie Blindow schickte uns dieses wunderschöne Bild aus Gran Canaria: Was für ein Ausblick.

Monique Neumann durfte die engen Gassen in Italien begutachten.

Maike Rohde zog es zum Wandern und Klettern nach Österreich. Hier ist sie bei den Lienzer Dolomiten am Lauerzersee.

In Wenningstedt auf Sylt war Wencke Wolak unterwegs.

Dies ist die spanische Insel mit den zwei Gesichtern. Auf der einen Seite der Ballermann und auf der anderen die schönen Ecken, wie hier: Mallorca.

Anne Tee verbrachte ihren Urlaub an der kroatischen Küste.

Nazim Tursun verbrachte seinen Urlaub in Berchtesgaden, Bad Reichenhall und Umgebung.

Hier nahm er wunderschöne Bilder wie dieses auf.

Grazyna Schmidt ist in den Wellen vor der Insel Sylt gefangen.

Die Seebrücke Sellin auf Rügen macht besonders am Abend so einiges her.

Bianca Dunker-Franke zog es ins Münstertal im Schwarzwald.

Anna Johannsson genießt die Idylle in Schweden.

Katy Wonneberger verbrachte ihre Ferien im Norden Frankreichs. In der Normandie nahm sie dieses Foto auf.

Sabine Schmieder besucht Rügen und Horumersiel mit dem Fahrrad. Allerdings wird der Weg durch so einige andere Gesellen blockiert.

Nicole Buck hält den Sonnenuntergang an der Nordsee fest.

An der Costa Dorada am Mittelmeer in Spanien sah Paul Rack dieses Pendant zum klassischen Urlaubsmotiv, dem Sonnenuntergang. Rack musste sich um fünf Uhr morgens aufraffen, um diesen Sonnenaufgang genießen zu können.

Nach Ostfriesland auf die Insel Langeoog ging es für Jasmin Rekowski.

Eine wunderschöne Kollage von Kerstin Glacer auf der Insel Borkum.

Andreas Buchal bekam südlich von Indien so einige Tiere zu Gesicht. Unter anderem hat er Affen gesehen.

Aber auch einen Adler beim Sturzflug und..

...einen sehr exotischen Vogel.

Strandkörbe an der Nordsee dürfen bei Urlaubsbildern natürlich auch nicht fehlen.

Susanne Kettler machte Urlaub an der Nordseeküste in Dorum-Neufeld.

Corinna Gödeke hingegen zog es nach Ägypten in die Wüste.

Enno Hanke schoss ein wunderbares Foto aus Portugal bei 28 Grad.

Manfred Pugge fuhr alleine nach Oberstdorf im Allgäu - den Kopf frei bekommen. Auf dem Nebelhorn genoss er die Aussicht. Ein ganz besonderes Bad nahm er im abgebildeten Seealpsee.

Um schöne Urlaubsfotos zu schießen, reichte es auch, in den Bremer Bürgerpark zu gehen.

Yalcin Aykoc verbringt seinen Urlaub auf Rømø, Dänemark.

Die Insel ist nur über eine einzige Straße zu erreichen.

Anne Gietzen fotografierte die Ebbe in Cuxhafen vom Balkon ihres Hotelzimmers aus. Das Meer lud aber zum Schwimmen ein.

Suzan Daize machte Urlaub am Königssee in Bayern, einem "Paradies für Wanderer und Naturliebhaber", wie sie sagt.

Außerdem zog es sie und ihrem Mops "Emmy" an die Ostsee nach Dänemark.

Martin Schütt und seine Familie machten Urlaub in Bayern am Schliersee. Ihr Hotel in Bergen war dabei nur mit der Seilbahn zu erreichen.

Dort ist der Ausblick auf die Berge natürlich grandios.

Auch hier sieht man die Idylle des Schliersees.

Phillip Harm zog es in die Berge. Und zwar nach...

...Österreich und Ungarn. Dort genoss er den fantastischen Ausblick.

Jörg Schilling und seine Familie zog es nach Agil Apostoli in Griechenland.

Einen Geburtstagsausflug mit seinem Bruder erlebte Max Clostermann im Allgäu.

Telly van der Smissen zog es in ihre Heimat Breda (Niederlande). Die Kirche gehört heute zur Protestantischen Kirche in den Niederlanden und wird nur noch gelegentlich für Gottesdienste genutzt. In der Prinzenkapelle liegen Vorfahren des niederländischen Königshauses (aus dem Haus Nassau-Breda) bestattet.

In über 3300 Metern Höhe sind unsere Leser auch auf dem höchsten Berg der Dolomiten in Italien, dem Mamorlada unterwegs.

Hinter dem Bild vom Wattenmeer vor der ostfriesischen Insel, Borkum steckt eine interessante Geschichte: Marten Parusel und seine Familie waren mit dem Boot im Segelurlaub. Auf dem Weg zu den Westfriesischen Inseln gab es Probleme mit dem Motor - so hing die Familie zwischen Borkum und Juist fest. Es wurde allmählich dunkel und sie mussten von einem anderen Segelboot abgeschleppt werden und die Nacht auf Borkum verbringen. Dort entstand dieses traumhafte Bild.

Hans Rüseberg schickte uns ein Bild vom Hexenhäuschen im Gartenschaupark in Rieteberg, Westfalen.

Bastian R. hat einen sonnigen Tag am Strand in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) verbracht. Süß, wie der große Bruder seine kleine Schwester an die Hand nimmt.

Sie wohnt da, wo andere Urlaub machen, sagt sie. Stefanie Bakat schoss diesen Schnappschuss in Cäciliengroden, im Landkreis Friesland.

Kein Strand, keine Berge, nein: Ein sogenannter "Lost Place" in Bad Wildungen, Hessen ist das Ziel für Louis Flathmann. Es handelt sie um eine verlassene Ärztevilla, die seit 88 Jahren verwaist ist.

Ibrahim Öz zog es nach Antalya in die Türkei. Dort hatte er einen wunderschönen Blick auf den Sonnenuntergang am Strand.

Sonja Hilgen suchte Meryam in der Türkei auf. Hier hatte sie nachts ein wunderschönes Ambiente.

Heiderose Bäcker zog es nach Madeira. Die portugiesische Insel liegt vor der Nordwestküste Afrikas.

Dort hatte sie einen wunderschönen Ausblick.

Wolfgang und Martina Reichert sind auf diesem Bild gerade auf dem Weg zur nordfriesischen Insel Amrum. Vielleicht war hier sogar der Weg das Ziel.

Heiko Schröder zog es auf die spanische Insel Gran Canaria. Dieses Bild entstand am "Playa de Amadores".

Christa Stauke war ebenfalls nicht weit weg. Man muss den Norden gar nicht verlassen, um seinen "Lieblingsplatz" zu finden - so auch beim Silbersee in Stuhr.

Thilo Buckmann machte wie er selbst sagt "Urlaub zu Hause". Um nach Cuxhaven zu kommen, brauchte der Bremer nicht lange.

Aus Bremen auf die Insel. Alex Runge hat einen Trip nach Schottland und Irland gemacht.

Und hat dabei so einige Schönheiten zu Gesicht bekommen. Ob von oben...

...oder auch von unten.

Svenja Schauer machte, wie viele andere Bremer auch, Urlaub an der Ostsee.