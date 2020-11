Das Motto des diesjährigen Karikaturenpreises könnte passender nicht sein: „Weniger ist mehr”, heißt es, und beschreibt ein Jahr wie 2020 treffend. So wie etliche Veranstaltungen in diesem Jahr fand auch die Preisverleihung am Samstag abgespeckt statt – ohne anwesendes Publikum. Das kann sich die Veranstaltung virtuell ansehen, auf Video.

Den „Geflügelten Bleistift in Gold“ erhielt in diesem Jahr Wolf-Rüdiger Marunde, der in Silber ging an Miriam Wurster und den dritten Platz belegte Ari Plikat. Mit dem Titel „Bester Newcomer“ ehrte die Jury den jungen Karikaturisten Felix Gropper. Der Deutsche Karikaturenpreis ist mit insgesamt 11.000 Euro dotiert. 262 Künstler beteiligten sich mit über 1000 Werken am Wettbewerb. Der Preis wird vom WESER-KURIER und der Sächsischen Zeitung verliehen.