Seit 1970 gehört der Tatort für viele Deutsche fest zum Sonntagabend-TV-Programm. Aber welche Tatort-Folgen sind bisher die beliebtesten? So viel sei verraten: Auf Platz 1 ist eine Bremer Folge. Der nächste Tatort-Krimi aus Bremer läuft am Sonntag, 11. März, ab 20.15 Uhr in Das Erste. "Im toten Winkel" lautet der Titel. Die Tatort-Folgen in dieser Bildergalerie befanden sich auf jeden Fall nicht in einem solchen, sondern fanden ein breites Publikum.

Die Platzierungen sind den Seiten tatort-fundus.de und tatort-blog.de entnommen. Für die Rangliste wurden die Bewertungen der beiden Seiten kombiniert.