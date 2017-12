Der Glühwein ist unbestritten der Star am weihnachtlichen Heißgetränke-Himmel. Doch er ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, sich bei einem Bummel über den Weihnachtsmarkt und Schlachte-Zauber durch Flüssigkeits-Zufuhr von innen zu wärmen. Da gibt es noch so einige heiße Konkurrenten. In unserer Bildergalerie stellen wir die Weihnachtsmarkt-Klassiker vor - und zeigen, welche Ingredienzien in ihnen stecken. Ihr Lieblingsgetränk auf dem Weihnachtsmarkt ist nicht dabei? Dann schicken Sie uns doch ein Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de.