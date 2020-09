122 Jahr gab es das Hotel Strandlust in Bremen-Vegesack - nun schließt es für immer. Im Juli 1898 wurde das von den Architekten Klingeberg und Weber entworfene „Etablissement Strandlust“ eröffnet. Ein großer Saal mit Galerie und Bühne, mehrere Klubräume sowie ein Restaurant lockten von nun an zahlreiche Gäste. Die Strandlust verfügte über eine großzügige Gartenanlage, mehrere Hallen und einen Musikpavillon. Im Jahr 1945 beschlagnahmte die amerikanische Besatzungsmacht die Strandlust und gab sie bis 1948 nach und nach wieder an die Bevölkerung zurück. Es folgten zahlreiche Umbaumaßnahmen, sodass sich der Charakter immer wieder veränderte.

Ab März 2020 wurde das große Haus an der Weser von einer Storno-Welle überzogen: Privatfeiern, Firmenveranstaltungen, Zimmerbuchungen und Tischreservierungen – alles abgesagt. Mitte März ließ der Pächter das Restaurant schließen, Anfang April stellte er den Insolvenzantrag.

Wir nehmen Sie mit auf eine kleine Reise durch die Geschichte des Hotels Strandlust in Bremen.