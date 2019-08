1 / 16 Foto: Shirin Abedi



Tausende Angehörige und Unterstützer der queeren Community werden am Samstag, 31. August, auf die Straße gehen, um für die Rechte homosexueller Menschen zu demonstrieren. In Bremen hat die Demonstration eine lange Tradition: Vor 40 Jahren fand der erste CSD in Deutschland statt.

Als 1979 der erste CSD in Bremen veranstaltet wurde, trauten sich manche Demonstranten noch nicht, ihr Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. „Wie Bankräuber“ hätten sich einige Frauen vermummt, erinnert sich Irene Klock, die den CSD vor 40 Jahren mitorganisierte. Passanten hätten die Demonstranten angespuckt und beleidigt.

„Die Angst, gerade von staatlicher Seite her repressiv behandelt zu werden, war sehr klar. Und das war kein Gespinst, da steckten reale Erfahrungen hinter“, sagt auch Joachim Schulte, ebenfalls ein Mitinitiator des ersten CSD in Deutschland. Doch es sei auch eine bunte, fröhliche Veranstaltung gewesen, auf der neue Formen des Protestes ausprobiert wurden: „Zum ersten Mal tauchten auch Lautsprecher auf, die Musik spielten“, erzählt Schulte.

Tatsächlich war bis 1979 bereits einiges passiert. Noch 1957 hatte das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Bestrafung von sexuellen Handlungen unter Männern rechtens sei. Die wurde durch den berüchtigten Paragrafen 175 geregelt, der bis 1969 noch in der durch die Nationalsozialisten verschärften Form gültig war. „Damals waren ja auch noch viele Nazis in der Bevölkerung“, sagt Irene Klock.

In den 1960er Jahren begann es in den westlichen Gesellschaften zu brodeln. Während Napalm und Splitterbomben Zivilisten in Nordvietnam töteten, protestierten Studierende auf der ganzen Welt gegen den Krieg und versuchen sich in Sex, Drugs & Rock’n’Roll. Homosexuelle wurden auch in den USA diskriminiert: In ihren Szenebars führte die Polizei Razzien durch und outete die Anwesenden danach in der Presse. Der soziale Schaden für die Betroffenen war enorm.

1969 entlud sich der aufgestaute Frust. Am 28. Juni widersetzten sich homosexuelle Besucher der New Yorker Szene-Bar Stonewall Inn einer nächtlichen Polizeirazzia und lieferten sich auf der Christopher Street eine Straßenschlacht mit den Beamten. Viele Bewohner des Stadtteils solidarisierten sich mit den Demonstranten. Fünf Tage und Nächte dauerten die Proteste.

Zwei Monate später wurde in Deutschland der Paragraf 175 reformiert. Strafbar war Homosexualität unter Männern fortan nur noch in bestimmten Fällen: Dazu zählten Sex mit unter 21-Jährigen und Prostitution. Von Gleichstellung und gesellschaftlicher Akzeptanz war man noch immer weit entfernt.

Zehn Jahre später nahmen Aktivisten der Homosexuellenbewegung die Proteste auf der Christopher Street zum Anlass, um in Bremen und weiteren deutschen Städten den ersten CSD zu organisieren. „Es waren gemischte Gefühle“, erinnert sich Irene Klock an den 30. Juni 1979.

„Man muss bedenken, was das für eine piefige Zeit war“, erzählt die Organisatorin. „Ich bin angespuckt worden und man hat zu mir gesagt: ‚Bei Adolf hätte man dich vergast.‘ Irgendwie hatte man schon das Gefühl: Für diese ganz konservative Bevölkerung waren wir richtig Dreck.“

Stillgestanden hatte die Zeit seit 1945 jedoch keineswegs. 1979 habe sich vieles in Bewegung gesetzt, betont Joachim Schulte. „Beim Thema lesbisch-schwul war klar, es muss etwas in der Öffentlichkeit passieren.“

So wagten die Aktivisten 1979 den Schritt auf die Straße. Rund 700 Menschen kamen beim ersten CSD in Bremen zusammen. Darunter seien ungefähr 150 bis 200 lesbische Frauen gewesen, schätzt Klock. Nach der Demonstration und der Kundgebung auf dem Marktplatz feierten Frauen und Männer noch getrennt – die Frauen im Volkshaus und die Männer im Kulturzentrum Schlachthof.

In den nächsten Jahren gab es zunächst keine weiteren Demonstrationen in Bremen, dennoch konnte sich die queere Community der Hansestadt durch die Gründung des Rat&Tat-Zentrums verfeestigen. „Henning Scherf war sehr, sehr wichtig in dieser Zeit“, erinnert sich Joachim Schulte. Der damalige Sozialsenator und spätere Bürgermeister habe sich dafür eingesetzt, dem Rat&Tat-Zentrum günstige Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

15 Jahre nach dem ersten CSD in Deutschland wurde der Paragraf 175 im Jahr 1994 gestrichen. Am 30. Juni 2017 fand eine Abstimmung im Bundestag statt, nach der die Ehe in Deutschland auch für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet wurde – auf den Tag genau 38 Jahre nach dem ersten CSD in Bremen.

Am Samstag, 31. August, findet der CSD nun erneut in Bremen statt – mittlerweile das dritte Jahr in Folge. Statt der 700 Teilnehmer 1979 werden in diesem Jahr wohl wieder einige tausend Menschen an der Demonstration teilnehmen – 2018 waren es über 8000.