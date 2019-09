1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.

1 / 86 Foto: nordbuzz.de/Christina Klinghagen



Reger Besucherandrang herrschte am Samstag beim Eröffnungstag der HanseLife in Bremen. In den Hallen der Messe Bremen bieten mehr als 800 Aussteller noch bis zum 22. September ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Themenbereichen an.