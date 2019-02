1 / 34 Foto: Frank Thomas Koch



Zum 475. Mal wurde am Freitag zur traditionellen Schaffermahlzeit in das Bremer Rathaus geladen. Als Ehrengäste waren Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Helen Zille, Premierministerin der Provinz Westkap in Südafrika, geladen. Zille war eine der wenigen Frauen unter den 300 Gästen.

