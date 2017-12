Von Jasper Tiedemann und Carolin Henkenberens

Ein Trampolinpark für Bremen, ein mysteriöser Gegenstand auf der Autobahn oder der Tod eines jungen Flüchtlings in der vergangenen Silvesternacht in Bremen-Nord: Das sind nur einige Beispiele von Themen auf weser-kurier.de, die in diesem Jahr für Gesprächsstoff gesorgt haben. Sie wurden stark kommentiert oder aufgerufen. Einige Texte, wie jener über den verstorbenen Obdachlosen Peter True haben unsere Leser bewegt. Andere, wie jener über eine Schießerei vor einem Supermarkt in Oslebshausen, haben schockiert.

Lassen Sie das Jahr 2017 Revue passieren – mit dem meistgelesenen Artikeln auf weser-kurier.de.

Die Texte von "Mein Werder" sind nicht Teil dieses Rankings.