Foto: dpa





Platz 5: Mohamed 2017 der beliebteste Vorname in Bremen

Maximilian, Alexander und Paul waren 2017 die beliebtesten Vornamen für neugeborene Jungen in Deutschland. Nicht aber in Bremen, wo es ein Novum gibt. Denn mit Mohamed liegt erstmals ein arabischer Name an der Spitze des Rankings, gleichauf mit Leon. Keinerlei Veränderung gab es in Bremen hingegen bei den Mädchennamen für Neugeborene. Mit Sophie, Marie und Sophia liegen die drei Namen 2017 an der Spitze, die bereits 2016 das Bremer Ranking dominierten.