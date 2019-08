Foto: Frank Thomas Koch





Arnold Knigge (Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Bremen):

„Die Wohlfahrtsverbände in Bremen und Bremerhaven wollen die Arbeitsbedingungen in der Altenpflege verbessern, die Qualität der Pflege steigern und den drängenden Fachkräftebedarf decken. Um dies zu erreichen, muss die neue Landesregierung auf Bundesebene eine leichtere Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen im Pflegebereich durchsetzen und zusammen mit den Pflegekassen bestehende Tarifverträge finanziell absichern. Die Maßnahmen zur Reform der Pflegeberufe müssen zügig umgesetzt, die Vergütungen der Pflegekräfte auf das Niveau des öffentlichen Dienstes angehoben, die berufliche Qualifizierung von Arbeitslosen in der Pflege verbessert sowie im Ausland erworbene Ausbildungen auf die Pflegefachausbildung wesentlich schneller anerkannt werden. Damit diese notwendige Verbesserungen in der Versorgung nicht zu Lasten von Pflegebedürftigen gehen, muss der Senat auf Bundesebene für neue Regelungen über den Eigenanteil der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen sorgen. Um die häusliche Pflege zu erleichtern, müssen die bestehenden Angebote zur Unterstützung und Beratung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen in Bremen und in Bremerhaven ausgebaut und vernetzt werden. In Bremen betrifft dies vor allem die insgesamt 17 Dienstleistungszentren, die zwei Pflegestützpunkte und die fünf Angebote der aufsuchenden Altenarbeit.“