Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bilder aus der Grundschule Das würden Bremer Kinder Erwachsenen schenken

Wir haben Grundschulkinder aus Bremen gefragt, was sie Erwachsenen zu Weihnachten schenken würden, wenn ihren Ressourcen und Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt wären . Manche Kinder denken an ihre Eltern, andere an Politiker und andere gesellschaftliche Gruppen. Wir zeigen hier die Bilder und Wünsche.