Die Polizei war am Samstag in Bremen im Großeinsatz. Trotz Verbots sammelten sich zahlreiche Anhänger der "Querdenker"-Initiative in Bremen. In der Stadt kam es zu einigen Gegendemonstrationen.

