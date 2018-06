Foto: Jochen Stoss





1979: Am 6. Februar kommt es in der Bremer Roland Mühle zu einer Mehlstaubexplosion. 14 Menschen kommen dabei ums Leben, 17 werden zum Teil schwer verletzt. Die Trümmer fliegen bis weit in die Nordstraße hinein. Im Anbau des Gymnasiums am Waller Ring fiel die Leichtbaudecke herunter. Das Feuer galt erst am 12. März 1979 als gelöscht. Das Unglück verursachte einen Sachschaden von mehr als 100 Millionen DM. Die Rolandmühle wurde wieder vollständig aufgebaut.