Scheinbar blutende Personen, simulierte Explosionen, Schüsse und ein Großaufgebot der Polizei: Einsatzkräfte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Terroranschlag am Bremer Hauptbahnhof simuliert. Die Anti-Terror-Übung sollten so realistisch wie möglich wirken. Sie begann um 22 Uhr und endete um 4 Uhr morgens. Wir zeigen Bilder des Großeinsatzes. Weitere Informationen finden Sie im Artikel.