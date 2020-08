Noch bis Mitte September veranstaltet die Lila Eule Open-Air-Konzerte. Wir zeigen Bilder vom Auftritt der Hamburger Band Wellbad am Samstagabend.

Mit einem Mix aus Roots-Rock, Jazz, Blues, Funk und einem Hauch Hip-Hop spielten die Hamburger im gut gefüllten Sommergarten. Weiter geht es in der Lila Eule am kommenden Wochenende. Am Freitagabend tirtt die Band Caliber 38 reloaded im Sommergarten auf, am Samstag folgt ein Auftritt der Bremer Country- und Popsängerin Ann Doka.