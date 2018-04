Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ex-Boxweltmeister in Bremen Der bissige Mike Tyson

Mike Tyson steht wieder im Ring. Auf der Show-Bühne. Der Ex-Boxweltmeister ist auf Tour in eigener Sache und dabei auch zu Gast in Bremen. Anlass, an seinen ersten WM-Titel und seinen wohl berühmtesten WM-Kampf am 28. Juni 1997 gegen Evander Holyfield zu errinern. Richtig - Tyson wurde damals disqualifiziert, weil er seinem Gegner in der dritten Runde ein Stück des rechten Ohres abbiss.