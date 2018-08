Love is in the air. So liebevoll und herzlich die Teilnehmer des Christopher Street Day Bremen miteinder feierten, so wenig trübte auch der sturzbachartige Regen die Stimmung des Umzugs. Mit Kostümen und Schminke zogen die Demonstranten durch die Innenstadt. Die 23 mit Musik ausgestatteten LKW fuhren der fröhlichen Demo voran und gaben so den Ton an. In den schrillsten Outfits wurde Flagge gezeigt und liebevoll miteinander gefeiert. Hier sind die Bilder: