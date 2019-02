In den Messehallen ist am Freitag die Bremen Classic Motorshow eröffnet worden. Bis Sonntag bietet die Ausstellung in acht Hallen eine breite Vielfalt rund um das Thema Oldtimer. Neben Autos und Motorrädern werden Ersatzteile und Tipps zur Restaurierung angeboten. Wir zeigen Bilder vom Eröffnungstag.