Der Löhnhorster Harry Klawohn schnitzt Holzskulpturen mit der Kettensäge. In den vergangenen zehn Jahren ist eine ganze Armee zusammengekommen – vom kleinen Uhu bis zum lebensgroßen Grizzlybär. Tiere seien besonders beliebt, sagt der 76-Jährige. Zur Weihnachtszeit schnitzt er aber auch Tannenbäume. Das Holz dafür kommt aus den umliegenden Wäldern. Mit zunehmender Erfahrung wurden Klawohns Arbeiten immer filigraner. „Ich habe mir alles selbst beigebracht“, sagt er. Auch die technische Ausrüstung wuchs immer weiter an: Mittlerweile hat der Rentner zehn verschiedene Kettensägen in seiner Werkstatt.