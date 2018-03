"Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos", das sagte schon Loriot und es trifft in Bremen noch immer zu. Auch im Jahr 2017 gehörte die Rasse zu denen, die sich die Bremer am häufigsten angeschafft haben. Aber welche noch? Und wieviele Hunde sind insgesamt in Bremen registriert? Wir haben bei Europas größtem Haustierzentralregister Tasso nachgefragt.