Von Maria Sandig

Wo gibt es das leckerste Rollo in Bremen? Welche Lokale und Imbisse haben diese Spezialität perfektioniert? Die gute Nachricht ist: In Bremen gibt es zahlreiche Rollo-Restaurationen, die auch ganz besondere Kreationen anbieten. Zum Beispiel das "Rollo Arabic", das "Döner-Rollo" und das Rollo mit Knipp. Ja, auch Kichererbsen kommen in Bremen in die Teigrollen.

Das Rollo ist übrigens eine höchst bremische Spezialität, Rollo und Roland können in einem Atemzug genannt werden. In dieser Bildergalerie haben wir die "rolligen" Empfehlungen unserer Leserinnen und Leser zusammengetragen. Viel Vergnügen beim Ansehen - und schon mal guten Appetit.