Foto: Vasil Dinev





Der Industriehafen ist für Fotograf Vasil Dinev ein besonderer Ort. Hier kommen Rohstoffe für das Stahlwerk an, von hier werden Waren in die Welt verschifft. Für die Aufnahme ist Dinev extra auf einen Kran geklettert. Es ist Anfang Februar in einer Fotoreportage ­erschienen.