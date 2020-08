Die Bremer Region hat kulinarisch viel zu bieten. Wie groß die Bandbreite tatsächlich ist, zeigt unsere Autorin Catrin Frerichs gemeinsam mit Kollegen in unserem Magazin „genuss regional“. Die Journalisten haben Landwirte in Bremen und umzu besucht, sich zeigen lassen, wie es in den Küchen der Restaurants zugeht und einen Blick in die Werkstätten von Manufakturen geworfen.

Wem so viele hochwertige Lebensmittel begegnen, möchte sie natürlich auch irgendwann einmal verarbeiten. Köchinnen und Köche, die mit regionalen und saisonalen Zutaten leckere Speisen zaubern, steuerten dem Magazin Rezepte bei. In dieser Fotostrecke stellen wir die Lieblingsrezepte unserer Autorin Catrin Frerichs aus dem Magazin „genuss regional“ vor.

Lust auf feine Torte oder doch lieber frischen Fisch? Lassen Sie sich inspirieren!