2015

Stephen Hawking, Elon Musk und fast 4000 weitere Forscher sprechen sich in einem offenen Brief gegen die Entwicklung von militärischen KI-Systemen aus. „KI-Wettrüsten ist eine schlechte Idee und muss durch ein Verbot solcher Waffen verhindert werden, die nicht durch Menschen kontrolliert werden“, heißt es in dem Brief.