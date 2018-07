Foto: Universal Music / dpa





2010: "Over the Rainbow" von Israel IZ Kamakawiwo'ole

Insgesamt 61 Wochen lang, davon zwölf Wochen an der Spitze, war „Over The Rainbow“ von Israel IZ Kamakawiwo’ole im Jahr 2010 in den deutschen Charts. Diese Interpretation des Songs, den Harold Arlen ursprünglich für die Verfilmung des Romans „Der Zauberer von OZ“ 1939 geschrieben hatte, stammt bereits aus dem Jahr 1993. Aber erst als ein Musikverlag die Rechte von einem kleinen hawaiianischen Verlag erwarb und den Song in Deutschland veröffentliche, startete diese besondere Version von „Over The Rainbow“ durch. Der 1959 geborene US-amerikanische Sänger erlebte diesen Erfolg nicht mehr, er starb am 26. Juni 1997.