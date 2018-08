Platz 8: Neumann, Häufigkeit: 1028

Wie nennt man jemanden der neu in der Stadt ist? Neumann. Was sich anhört wie ein gruseliger Kalauer war in der Zeit des Mittelhochdeutschen Realität. Jemand, der neu in die Stadt gezogen war, bekam kurzerhand den Namen Neumann, auch weil Nachnamen damals noch keine Normalität waren. Das der "Mann" damals namensgebend war, lag einerseits an der gesellschaftlichen Dominanz der Männer, aber auch an der mittelhochdeutschen Bedeutung des Wortes "man", das man auch mit "Mensch" übersetzen kann.