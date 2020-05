Der Rhododendronpark ist momentan ein Farbenmeer. In diesem Jahr startete die Hauptblüte wegen des sonnigen und trockenen Wetters im April zwei Wochen früher. Wir zeigen die schönsten Fotos unserer Leser, auf denen die Blüten in allen Nuancen von Rot, Lila, Rosé und in Weiß leuchten.

Der Rhododendronpark bietet mehr als 600 Arten und etwa 3500 Züchtungen und präsentiert damit nach eigenen Angaben die zweitgrößte Sammlung der Welt. Auf 46 Hektar sollte es auch mit dem Abstand halten funktionieren, der Haupteingang befindet sich an der Marcusallee, der Eintritt ist frei.