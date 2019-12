Laut Testberichte.de ist der Bremer Weihnachtsmarkt gemeinsam mit dem Schlachte-Zauber der beliebteste Weihnachtsmarkt in Deutschland. Kein Wunder, dass City und Schlachte trotz Schmuddelwetter auch in diesem Jahr sehr gut besucht sind.

Seit die Märkte am 25. November eröffnet wurden, strahlen die Innenstadt, der Bahnhofsvorplatz und die Promenade an der Weser in hellem Lichterglanz.

Auch auf Instagram sind die Märkte ein beliebtes Motiv. In unserer Galerie haben wir einige der schönsten auf Instagram geposteten Bilder zusammengestellt.