Am Neptunbrunnen auf dem Bremer Domshof plätschert und rauscht es. Besonders am Vormittag und Mittags zeigt sich hier die Sonne. Eine schöne Bedeutung hat der Brunnen auch: Neptun ist der griechische Gott der Meere, Flüsse und Seen. Für gebürtige Bremer, die den Salzduft des Meeres lieben, also eine tolle Symbolik. Außerdem befindet sich direkt hinter dem Brunnen das moderne Gebäude der Bremer Landesbank, das durch seine Fassade ein Hingucker ist.

NeptunbrunnenDomshof 1

28195 Bremen



Quelle: Christina Kuhaupt