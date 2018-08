1 / 30 Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Bremen bietet Skatern viele Möglichkeiten: sowohl Naturschutzgebiete, als auch einzelne Stadtteile können auf Inlinern erkundet werden. Auf den kommenden Fotos stellen wir Ihnen sieben schöne Strecken vor – darunter auch welche, die sich mit einer Fährfahrt verbinden lassen.

Tour durch die Borgfelder Wümmewiesen (rund 15 Kilometer)

Wer entlang der Wümme durch das Borgfelder Land touren möchte, startet am besten an der Borgfelder Kirche. Vor Ort gibt es einige wenige Parkmöglichkeiten in den umliegenden Straßen und Sie gelangen über die Borgfelder Landstraße in Richtung Butendiek schnell zur Wümmebrücke. An der ersten Kreuzung nach der Brücke fahren Sie rechts auf den Großen Moordamm, folgen dem Schild in Richtung Hexenberg und biegen rund 500 Meter weiter in den Weg vor den Wischen ein.

Von dort gelangen Sie über einen Privatweg direkt ins Naturschutzgebiet, dessen Wiesen häufig überschwemmt und das durch Feuchtgrünland und Niedermoor geprägt ist. Hinter der ersten kleinen Brücke halten Sie sich links, folgen dem Weg etwa zwei Kilometer und biegen bei der nächsten Abzweigung, an der ein alter Strommast steht, rechts in den Weideweg ein. Ein Blick nach oben lohnt sich: Der Mast wurde nämlich zu einem Brutplatz umgebaut.

Anschließend kommen Sie am Binneboom-Museum vorbei bis zu einer T-Kreuzung, über die sie die Straße Am Hexenberg erreichen. Kurz darauf führt ein kleiner Weg rechts hinter der Gaststätte Meyerdierks zurück in die Borgfelder Wümmewiesen. Dort leiten Sie die Hinweisschilder für Fahrräder zur Wümme, dem "Stau Deichschlot" und schließlich an einem Aussichtsturm Am Hollerdeich über die Katrepeler Landstraße sowie die Borgfelder Landstraße zurück zur Borgfelder Kirche.

Tour entlang der Lesum (rund 20 Kilometer)

Erst Schiff dann Inliner: Diese ungefähr 20 Kilometer lange Strecke startet am Martini-Anleger, dann gehts übers Wasser zur Moorlosen Kirche. Von da an führt die Strecke an der Niederbürener Landstraßeden den Deich entlang, ...

... auf das Lesumsperrwerk (Baujahr: 1973) zu und über das Sperrwerk auf die andere Seite der Lesum. An der T-Kreuzung biegen Sie nach rechts in die Straße Am Wasser ein, die an Knoops Park entlangführt und schließlich in den Admiral-Brommy-Weg mündet. Dieser führt Sie direkt am Wasser entlang und schließlich auf die Bremer Heerstraße, die Sie nach rechts über eine Brücke führt.

Das Stahlwerk Bremen im Blick, biegen Sie gleich hinter der Brücke zurück auf den Deich und gelangen so wieder zum Sperrwerk zurück. Von dort führt Sie der selbe Weg, wie zu Beginn der Tour, zurück zum Anleger Mittelsbüren.

Tour um die Ochtum (rund acht Kilometer)

Als Startpunkt für diese Tour bietet sich die Haltestelle Norderländerstraße in Bremen-Grolland an, von der aus Sie innerhalb weniger Minuten in den Park Links der Weser rollen können. Sobald Sie diesen erreicht haben, fahren Sie auf dem gut asphaltierten Grollander Deich in Richtung Stuhr/Flughafen.

Nach einer Weile erreichen Sie die Brücke Kladdinger Straße. Von ihr aus haben Sie einerseits einen schönen Blick auf die Kladdinger Wiesen, andererseits auf den Ochtumdeich. Entweder, Sie überqueren an dieser Stelle den Fluss, und fahren zurück in Richtung Huchting ...

... oder Sie skaten noch ein Stück weiter geradeaus in Richtung Flughafen zu einem Rastplatz, von dem aus Sie einen guten Blick auf die startenden und landenden Maschinen haben. So oder so: Über den Ochtumer Deich gelangen Sie schließlich zurück in Richtung Bahnlinie und auf den Huchtinger Wardamm, um auf der anderen Seite zurück zum Startpunkt zu fahren.

Tour um den Werdersee (rund zehn Kilometer)

Die Tour beginnt am Café Sand auf dem Strandweg in Richtung Weserstadion. Von dort gelangen Sie über den Weg Im Holze rechts hinab zum Werdersee. Es folgt eine T-Kreuzung, bei der Sie links abbiegen sollten, um nicht zu nah ans Ufer zu kommen. Rollen Sie den Deich weiter entlang vorbei am Weserstadion, bunten Parzellen und unter der Karl-Carstens-Brücke hindurch Richtung Habenhausen.

Schließlich erreichen Sie das Ende des Werdersees, wo Sie nach rechts in die Wehrstraße einbiegen und die Uferseite wechseln können. Dort angekommen, gelangen Sie über den Habenhauser Deich zurück nach Huckelriede und können dabei nochmal einen Blick auf die Flutlichtmasten des Weserstadions werfen und die Domspitzen aus der Ferne betrachten.

Die Tour führt Sie am Huckelrieder Friedhof und der Roland-Klinik vorbei zur Fußgängerbrücke in Höhe des Kirchwegs. Von ihr aus haben Sie freie Sicht über den See (siehe Foto). Am Ende der Brücke biegen Sie links in den Deichschartweg, der Sie direkt zur Gaststätte "Zum Kuhhirten" oder der Pizzeria "Da Angelo" führt. Von hier sind es nur noch wenige Meter zurück zum Aufgangspunkt.

Tour durchs Blockland (rund zehn Kilometer)

Für diese Tour schnüren Sie Ihre Inliner am besten an der Haltestelle "Werner-von-Siemens-Straße" auf der Lilienthaler Heerstraße. Rollen Sie in Richtung Horner Mühle und biegen Sie kurz vor der Unterführung rechts ins Leher Feld ein. Der Weg ist zunächst ein wenig sandig, bessert sich dann aber schnell. Folgen Sie seinem Verlauf und genießen Sie den Blick über Wiesen und Felder, auf seltene Pflanzenarten und (Greif-)Vögel.

Schließlich fahren Sie über eine kleine Brücke auf die ein Anstieg folgt. Oben angekommen, befinden Sie sich auf dem Kuhgrabenweg, in den Sie rechts einbiegen. Nun rollen Sie bergab und anschließend ebenerdig bis zur Schleuse Kuhsiel (siehe Foto). Diese überqueren Sie und folgen dem Verlauf der Straße Am Lehester Deich. Er führt Sie unter anderem am Verkaufsautomaten eines Bauernhofes sowie einer Pferdekoppel vorbei.

Rollen Sie sich an der nächsten Gabelung weiter geradeaus, an der Wache der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Lehesterdeich vorbei, bis Sie den Jan-Reiners-Weg (siehe Bild) erreichen. Dort biegen Sie rechts ab – in der Höhe befindet sich ein hölzerner Unterstand. Fahren Sie nun immer geradeaus bis Sie auf den Autobahnzubringer Horn-Lehe stoßen, überqueren dort die Straße, fahren nach links bis zur Lilienthaler Heerstraße und biegen dort rechts ab, um zurück zum Start zu gelangen.

Tour entlang Kuhgraben und Wümme (Circa 26 Kilometer)

Diese Tour führt Sie erneut durchs Blockland und durchweg am Wasser entlang: zunächst am Kuhgraben (siehe Bild), später an der Wümme. Außerdem gibt es unterwegs viele Gartenlokale, bei denen Sie sich für diese Mammuttour stärken können - die Strecke umfasst circa 26 Kilometer samt Flussüberfahrt. Start ist beim Haus am Walde in Bremen und von dort aus fahren Sie auf dem Kuhgrabenweg immer geradeaus, bis Sie schließlich zur Schleuse Kuhsiel gelangen.

Dort biegen Sie links in die Straße Oberblockland ein, die Sie an vielen Restaurants vorbeiführt und schließlich ins Niederblockland übergeht. Unterwegs werden Sie an verschiedenen Höfen vorbeikommen, unter anderem am Hof Bavendamm und Kaemena (siehe Bild), wo Sie ein Eis essen könnten. Die Tour führt Sie weiter auf der Wummensiede immer an der Wümme entlang. An der Ritterhuder Heerstraße endet die Straße schließlich - an dieser Stelle führt Sie die Wümmebrücke zum anderen Ufer.

Dort angekommen fahren Sie nach rechts und folgen anschließend solange dem Flussverlauf, bis Sie das Gasthaus "Zur Schleuse" (siehe Bild) erreichen. Dort können Sie eine kleine Fähre nehmen, die Sie zurück auf die Straße Oberblockland bringt. Der Weg vom Ufer zur Straße ist ein wenig holprig - umso schöner, dass Sie im Anschluss auf dem gut gepflasterten Asphalt zurück zum Ausgangspunkt rollen können.

Tour durch Borgfeld und Lilienthal (rund 6,5 Kilometer)

Das Borgfelder Landhaus eignet sich als Startpunkt dieser Rundtour durch Borgfeld, Trupe und Feldhausen. Einkehren können Sie dort allerdings nicht, denn das gastronomische Konzept hat sich in diesem Jahr verändert - das Restaurant öffnet nur noch für Veranstaltungen. ( Das Borgfelder Landhaus eignet sich als Startpunkt dieser Rundtour durch Borgfeld, Trupe und Feldhausen. Einkehren können Sie dort allerdings nicht, denn das gastronomische Konzept hat sich in diesem Jahr verändert - das Restaurant öffnet nur noch für Veranstaltungen. ( Mehr dazu in diesem Artikel

Von dort können Sie entlang der Borgfelder Allee in Richtung Lilienthal skaten. Biegen Sie dafür in Höhe eines Busbetriebes links in die Trupe - nicht zu verwechseln mit dem Truper Deich - und folgen sie der Straße circa 1,5 Kilometer. Dabei passieren Sie neben der Truper Kapelle (siehe Bild) ...