Foto: Walter Gerbracht





Die Aufseherin

Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz – ein ziemlicher Gemischtwarenladen, dem Eva Quante-Brandt vorsteht. Wirklich heimisch ist sie in der Wissenschaft. Die habilitierte Pädagogin lehrte für einige Jahre an der Bremer Uni, bevor sie 2011 als Staatsrätin in dieerweiterte Regierungsmannschaft aufrückte. Als nach der Wahl 2015 dieSenatsressorts neu zugeschnitten wurden, musste Quante-Brandt den Bildungsbereich an ihre Parteifreundin Claudia Bogedan abgeben und nolens volens den Gesundheitssektor übernehmen.

Dort gibt es aktuell auch die größten Probleme. Der städtische Klinikverbund Gesundheit Nord kommt nicht aus den roten Zahlen. Das ohnehin schon ärgerlich hohe Defizit von 12,6 Millionen Euro aus dem vergangenen Jahr erhöhte sich nach Bekanntgabe Anfang Februar innerhalb von zwei Wochen um weitere sechs Millionen Euro. Nach außen vermittelte sich dadurch der Eindruck, dass Quante-Brandt – diezugleich dem Aufsichtsrat der Gesundheit Nord vorsteht – die Kontrolle über den Kliniksektor zunehmend entgleitet. Zuletzt machte dieSenatorin durch ihren Führungsstil von sich reden.

Weniger konfliktträchtig stellt sich der Wissenschaftsbereich dar. Im zuständigen Bürgerschaftsausschuss wird vergleichsweise oft an einem Strang gezogen, was auch mit Themen wie der Wiedererlangung des Exzellenzstatus für die Bremer Uni zu tun hat. Aktuell wird in Quante-Brandts Behörde am Wissenschaftsplan 2025 gearbeitet. Er soll eine Antwort darauf geben, wie die Hochschulen des kleinsten Bundeslandes zukunftsträchtig aufgestellt werden können.