Wo immer Dieter Thomas Kuhn mit seiner Band die Bühnenbretter betritt, herrscht ausgelassene Fröhlichkeit. Dies zeigte sich auch beim erneuten Gastspiel im Bremer Club "Aladin", wo er auf seiner "Für immer und Dich"- Tour am Freitag vor ausverkauftem Haus einen Zwischenstopp einlegte. Schon vor Konzertbeginn zeigte sich das Publikum, das sich in knalligen 90er-Jahre-Outfits präsentierte, in Hochstimmung. Die Fotostrecke zeigt Eindrücke vom Event.