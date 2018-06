Foto: Jochen Stoss





Der Fall Carmen Kampa

Carmen Kampa war 17 Jahre alt, als sie sich am 1. Mai 1971 gegen 23 Uhr auf den Heimweg von der Disko "Miramichi" in Oslebshausen machte. Sie wollte den Zug nach Aumund zu ihren Eltern nehmen. Doch in der Nähe des Bahnhofs Oslebshausen wurde sie von einem Fremden vergewaltigt und anschließend erwürgt. Außerdem stach der Täter mehrmals mit einem Messer auf sie ein. Das Foto zeigt vorne den Tatort, hinten den Ort, an dem die Leiche von Carmen Kampa drei Tage später gefunden wurde.

Bei den Ermittlungen geriet ein Mann in den Fokus: Hermann R., der als Wachmann arbeitete. Ein Kollege von ihm hatte sich bei der Polizei gemeldet und gesagt, Hermann R. hätte dem Mörder von Carmen Kampa begegnet sein müssen: Seine Route durch Oslebshausen führe auch beim Tatort vorbei. Hermann R. fuhr außerdem ein Mofa. Zeugen hatten zuvor berichtet, etwa eine Stunde nach der Tat ein Moped gehört zu haben. Am Bahndamm wurde außerdem ein Taschentuch gefunden, das die Frau des Wachmanns glaubte wiederzuerkennen. Hermann R. sagte in den Vernehmungen aus, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Dass er dieselbe Blutgruppe wie der Täter besaß, hätte für eine Verurteilung nicht ausgereicht.